Пьяный майор на авто сбил трех курсанток военного колледжа, одной из них грозит ампутация ног

Все пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии

В Киеве на территории военного колледжа нетрезвый майор на автомобиле сбил троих девушек-курсанток, которые приехали в учебное заведение за формой. Все пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.

Согласно сообщению, на территории воинской части на улице Зоологической водитель авто "Тойота Приус" совершил наезд на трех курсанток военного вуза. Предварительно установлено, что водитель, 1974 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на курсанток, которые стояли возле админздания. Вследствие ДТП трое девушек получили переломы конечностей.

"Все в тяжелом состоянии госпитализированы в военный госпиталь, одной из них амутируют обе ноги. Виновник задержан, на месте СОГ (следственно-оперативная группа - Ред.), событие тщательно пытаются скрыть. Факт опьянения майора уже подтвержден драгером на месте", - говорится в сообщении.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством до 3 лет.

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