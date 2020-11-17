Протесты под Радой: Полиция усилила охрану квартала, сообщается о столкновениях

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Под зданием ВРУ уже начались столкновения между представителями полиции и предпринимателями

Столичные правоохранители усилили охрану в центральной части города, в связи с проведением массовых акций, в том числе и под зданием Верховной Рады Украины. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

В частности, для обеспечения публичной безопасности и порядка сотрудники полиции, военнослужащие Нацгвардии, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме.

В то же время по информации Telegram-канала PavlovskyNEWS, под зданием ВРУ уже начались столкновения между представителями полиции и предпринимателями. Активисты пытались дойти до здания парламента с бокового входа.

Отмечается, что столкновение длилось недолго. Полиция не проводила аресты.

Акция под ВРУ Фото: PavlovskyNews Акция под ВРУ Фото: PavlovskyNews

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Напомним, ранее Верховная Рада Украины не поддержала отсрочку на год введения РРО и кассовых аппаратов для малого бизнеса. Законопроект поддержали лишь 212 депутатов из 225 необходимых. При этом парламентарии вернули документ на первое чтение.