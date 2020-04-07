Прокуратура начала расследование относительно нарушения карантина в Лукьяновском СИЗО
Ранее заведение посетила с проверкой омбудсмен Людмила Денисова
Прокуратура города Киева инициировала проведение служебного расследования по выявленным фактам несоблюдения должностными лицами ГУ "Киевский следственный изолятор" санитарных и противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавируса. Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.
Согласно сообщению, во вторник, 7 апреля, в заведение осуществила визит Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, которая заявила о несоблюдении и нарушении санитарных норм.
По словам Максимец, в ходе служебного расследования будет проверено состояние соблюдения противоэпидемических мероприятий в Киевском СИЗО. В то же время пресс-секретарь прокуратуры рассказала, что всего неделю назад была проведена экстренное совещание по готовности учреждения реагировать на сегодняшние вызовы, связанные с коронавирусом.
Представители СИЗО отметили, что в учреждении имеются около 4 тыс. медицинских масок, которыми обеспечиваются как персонал, так и заключенные, и в обязательном порядке те, что принимают участие в судебных заседаниях.
Также был проведен мониторинг смертности осужденных и лиц, взятых под стражу, находящихся в Киевском СИЗО с начала года, однако ни одного случая, связанного с ОРВИ не случилось.
Напомним, ранее в прокуратуре города Киева заявили, что разработали план противодействия коронавирусу в киевском СИЗО.