Прокуратура начала расследование относительно нарушения карантина в Лукьяновском СИЗО

Ранее заведение посетила с проверкой омбудсмен Людмила Денисова

Киевский следственный изолятор Фото из открытых источников

Прокуратура города Киева инициировала проведение служебного расследования по выявленным фактам несоблюдения должностными лицами ГУ "Киевский следственный изолятор" санитарных и противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавируса. Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

Согласно сообщению, во вторник, 7 апреля, в заведение осуществила визит Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, которая заявила о несоблюдении и нарушении санитарных норм.

По словам Максимец, в ходе служебного расследования будет проверено состояние соблюдения противоэпидемических мероприятий в Киевском СИЗО. В то же время пресс-секретарь прокуратуры рассказала, что всего неделю назад была проведена экстренное совещание по готовности учреждения реагировать на сегодняшние вызовы, связанные с коронавирусом.

Представители СИЗО отметили, что в учреждении имеются около 4 тыс. медицинских масок, которыми обеспечиваются как персонал, так и заключенные, и в обязательном порядке те, что принимают участие в судебных заседаниях.

Также был проведен мониторинг смертности осужденных и лиц, взятых под стражу, находящихся в Киевском СИЗО с начала года, однако ни одного случая, связанного с ОРВИ не случилось.

Напомним, ранее в прокуратуре города Киева заявили, что разработали план противодействия коронавирусу в киевском СИЗО.