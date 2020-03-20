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Прокуратура Киева открыла дело из-за укрытия клиникой больного на коронавирус

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Действия персонала клиники караются штрафом от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев

Прокуратура города Киева открыла дело в отношении должностных лиц частной медицинской клиники, которые не сообщили государственные органы Украины и пациента, больного на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в Facebook.

"Киевлянин, который недавно посещал Швейцарию, сделал тест в одном из частных медицинских центров столицы. Однако центр не сообщил о положительном тесте пациента Министерство здравоохранения и Центр общественного здоровья. Диагноз подтвердила и предоставила информацию государственным органам Украины одна из немецких лабораторий", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что действия персонала клиники караются штрафом от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

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Напомним, накануне Кличко рассказал, что третий инфицированный коронавирусом мужчина в Киеве недавно вернулся из Швейцарии.

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