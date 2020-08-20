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Притула: Я не Зеленский и не Славко Вакарчук

Сергей Притула Фото из открытых источников

По его словам, он не имеет каких-то "врагов" или " недругов"

Кандидат на пост мэра Киева и шоумен Сергей Притула заявил, что его не стоит сравнивать с президентом Владимиром Зеленским или экс-нардепом Святославом Вакарчуком. Об этом он рассказал в интервью BBC News Украина.

"Как говорят, что "Притула - комик", пусть скажут, что "Притула - волонтер"... Я - не специалист по всему на свете. Но я знаю, как формировать команду, как делать большие проекты.

Когда говорят, что мне будет трудно настроить работу какого-то Департамента в КГГА - а кто-то пробовал настроить штаб оперативного ведения боя для 3-го полка спецназа? Пусть кто-то это попробует сделать, а потом будет мне рассказывать, как трудно делать что-то другое.

Считаете президента комиком? Это ваши проблемы. Меня зовут Сергей Притула, я не Зеленский и не Славко Вакарчук", - сказал Притула.

По его словам, он не имеет каких-то "врагов" или "недругов" среди политических сил, отметив, что главными врагами любой проукраинской силы однозначно остается путинская Россия, сам Путин и его сателлиты в Украине.

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Напомним, 11 августа политическая партия "Голос" официально представила телеведущего Сергея Притулу как своего кандидата на должность мэра Киева. В свою очередь Притула пообещал, что через год ему не надоест и он не сдаст мандат как Вакарчук. Также он заявил, что в его команде не будет "свадебных фотографов" и его друзей.

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