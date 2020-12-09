Примерзли панцирями ко льду: В Киеве спасли от смерти 40 черепах

Болотная черепаха Фото из открытых источников

Некоторые из животных будут на лечении в ветклинике, а для других ищут дом

На окраине жилого массива Виноградарь в Киеве с Синего озера спасли 40 черепах, животные не смогли впасть в спячку и начали примерзать панцирями до льда. Об этом сообщает в Facebook Команда спасения животных Киева.

Согласно сообщению, в понедельник, 7 декабря, очевидцы заявили, на мелководье сквозь лед наблюдают большое количество черепах.

Как пояснили зоологи, такое поведение не является свойственным черепахам, ведь в этот период они должны находиться в спячке на дне водоема. Причина такого поведения пока неизвестна.

Поскольку животные не спрятались в иле, то начали частично вмерзать лед. После нескольких часов работы с пилой удалось достать из ледяной ловушки 40 черепах. Впоследствии животных госпитализировали в ветеринарную клинику, где им оказали необходимую помощь.

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По словам ветеринара Людмилы Харченко, озеро, где живут животные обмелело из-за застройки и недостаточного питания, именно это сделало зимовку черепах невозможной. Среди спасенных черепах 35 болотные, девять из них больные или слабые. У одной из черепах из носа достали сломанный рыболовный крючок.

Еще пять черепах - красноухие, из них четыре самки и один самец, у которого нет первых фаланг пальцев и есть рана на голове. Сейчас больных животных оставят в ветклинике, а для всех остальных будут искать теплое место для зимовки.

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