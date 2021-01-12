Праздники закончились: В Киеве начали демонтаж елок и новогодних локаций

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Локации прекратили работу согласно постановлению Кабмина

С понедельника, 11 января, в столице коммунальщики начали демонтаж новогодних елок и праздничных локаций. Об этом сообщает в Facebook организатор Folk Music.

"Согласно принятому правительством постановлению, с 8 января наши новогодние локации прекращают свою работу. В столице закроют продуктовые ярмарки, аттракционы и катки. Мы очень сильно хотели бы остаться, но ваше здоровье для нас превыше всего", - рассказали организаторы.

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Кроме этого, в комментариях к сообщению уточнили, что локации прекратили работу еще в пятницу, а вся иллюминация и елки будут отключены и демонтированы с понедельника, 11 января.

Напомним, в этом году главная елка Украины, стоящая в Киеве на Софийской площади, заняла 7 место среди лучших новогодних деревьев из разных стран Европы.