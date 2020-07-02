Правоохранители усилили меры безопасности в Киеве

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Полицейские будут проводить с участниками акции превентивные меры

Полиции Киева усилила меры безопасности в связи с проведением акции при массовом участии граждан возле нескольких зданий органов государственной власти. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

"Правоохранители усилили меры безопасности в местах проведения мероприятий. Для обеспечения публичной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Нацгвардии, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на усиленное дежурство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские будут проводить с участниками акции превентивные меры и профилактически-разъяснительные беседы с целью недопущения каких-либо правонарушений.

Напомним, жители Васильковщины вышли на митинг под здание Верховной Рады Украины против упразднения их района из-за нового территориального деления.