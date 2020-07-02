live
Новости » Киев Читати новину українською

Правоохранители усилили меры безопасности в Киеве

Фото из открытых источников

Полицейские будут проводить с участниками акции превентивные меры

Полиции Киева усилила меры безопасности в связи с проведением акции при массовом участии граждан возле нескольких зданий органов государственной власти. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

"Правоохранители усилили меры безопасности в местах проведения мероприятий. Для обеспечения публичной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Нацгвардии, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на усиленное дежурство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские будут проводить с участниками акции превентивные меры и профилактически-разъяснительные беседы с целью недопущения каких-либо правонарушений.

Новости по теме: Под Кабмином митингуют против и.о. министра образования Шкарлета. Фото

Напомним, жители Васильковщины вышли на митинг под здание Верховной Рады Украины против упразднения их района из-за нового территориального деления.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Вторая волна COVID-19. Наводнение. Экономика. Свобода слова | 25.06.20
Скандальный законопроект
Мера пресечения Порошенко. Отдых Лещенко. Отставка Шмыгаля? | Ток-шоу
Ответственность Третьяковой. Порошенко в суде. Социальное обеспечение | Ток-шоу
Порошенко на допрос. Партия Клитиной. Зависимость от МВФ. Языковые скандалы | Ток-шоу
Амбициозные заявления Клитиной. Извинения Третьяковой. Рейтинг