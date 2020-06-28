Пожар на столичных Позняках ликвидировали, - ГСЧС

Причину пожара сейчас устанавливают

Столичные спасатели ликвидировали пожар на балконе одной из квартир многоэтажного дома на Позняках. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киеве.

Согласно сообщению, пожар вспыхнул на ул. Соломии Крушельницкой, 3А, в Дарницком районе столицы.

Спасатели, которые прибыли на место установили, что пожар возник на балконе на 12-м этаже 16-этажного жилого дома, с распространением пламени на высший этаж.

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Как отмечается, из-за утеплителя, которым была обустроена внешняя стена балконов, горение сопровождалось сильным задымлением. В 16:54 пожар был локализован, а в 17:01 ликвидирован.

Как известно, в результате пожара огнем повреждена внутренняя и внешняя отделка нескольких квартир. Причина возникновения пожара пока устанавливается.

Напомним, ранее стало известно, что на Позняках горит многоэтажка рядом с домом, где произошел взрыв газа.