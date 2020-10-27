После осенних каникул школы Киева вернутся к очному обучению, однако не все

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Формат обучения определяют для каждой отдельной школы, в зависимости от ситуации с заболеваемостью

После завершения осенних каникул, с 29 октября, семь столичных школ будут работать в формате дистанционного обучения, все остальные вернутся к очному обучению. Об этом заявила глава департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации Елена Фиданян в эфире телеканала "Наш", сообщает "РБК-Украина".

"У нас уже есть полная статистика, кто возвращается, в каком количестве, что у нас с состоянием здоровья детей и педагогических коллективов. Пока статистика, которую мы получили сегодня, для нас утешительна. Мы предполагаем, что в дистанционном формате будут работать только семь школ с четверга", - рассказал Фиданян.

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По ее словам, только в 1,5% учителей от общего количества работников школ подтверждены случаи заболевания коронавирусом COVID-19.

Кроме этого, глава департамента уточнила, что формат возврат к образовательному процессу в разных школах будет зависеть от ситуации с заболеваемостью в каждом отдельном заведении.

Напомним, накануне в Киевской ОГА заявили, что после окончания осенних каникул школы в красных зонах Киевской области будут переведены на дистанционную форму работы.