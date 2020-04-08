Помощь к Пасхе получат 289 тысяч малообеспеченных киевлян, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко Автор: Дубонос Никита

В Киеве уже разослано 10 тысяч наборов первой необходимости малообеспеченным гражданам

Выплаты к Пасхе получат более 289 тысяч малообеспеченных киевлян. Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Мы аккумулировали свыше 20 тысяч наборов первой необходимости, 10 тысяч из них доставлены тем, кто нуждается в помощи. До конца недели доставим и другую часть...

Город продолжает помогать социально незащищенным киевлянам. Мы раньше начинаем выплату материальной помощи к Пасхе, потому что понимаем, как сложно в нынешней ситуации малообеспеченным людям. Так, выплаты получат более 289 тысяч киевлян из категории малозащищенных слоев населения, и выплаты начнутся уже сегодня", - сказал Кличко.

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Напомним, ранее Виталий Кличко заявил, что встретится с представителями всех конфессий и будет настаивать на соблюдении карантинных ограничений церквями во время Пасхи для уменьшения случаев заболевания COVID-19.