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Поминальные дни в Киеве перенесли, все кладбища будут закрыты, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко

 Фото из открытых источников

В столице поминальные дни перенесли на 6 июня

Поминальные дни в Киеве по согласованию с религиозными организациями перенесено на июнь. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время пресс-конференции, которую транслировал телеканал ZIK.

"Подчеркиваю также, что в поминальные дни все кладбища города по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям будут закрыты. Представители религиозных конфессий согласились с необходимостью перенести поминальные дни", - отметил Кличко.

Он также уточнил, что поминальные дни перенесено на 6 июня.

Ранее сообщалось, что в Минздраве опасаются вспышки коронавирус после празднования Пасхи. Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что массовое посещение церквей на Пасху может нивелировать успехи, которые были достигнуты в сдерживании эпидемии COVID-19 благодаря карантину

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