Поминальные дни в Киеве перенесли, все кладбища будут закрыты, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко Фото из открытых источников

В столице поминальные дни перенесли на 6 июня

Поминальные дни в Киеве по согласованию с религиозными организациями перенесено на июнь. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время пресс-конференции, которую транслировал телеканал ZIK.

"Подчеркиваю также, что в поминальные дни все кладбища города по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям будут закрыты. Представители религиозных конфессий согласились с необходимостью перенести поминальные дни", - отметил Кличко.

Он также уточнил, что поминальные дни перенесено на 6 июня.

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