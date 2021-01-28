Полиция усилила меры безопасности в центре Киева

МВД

В полиции предупредили, что организаторы мероприятий анонсировали проведение шествия к правительственным учреждениям

Столичные правоохранители и военнослужащие Национальной гвардии усиленно следят за соблюдением правопорядка в центре Киева из-за проведения массовых акций. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева.

"Сегодня в центральной части Киева запланировано проведение массовых акций возле Верховной Рады Украины, Офиса президента Украины, Посольства США, Конституционного суда Украины и на Майдане Независимости. Для обеспечения публичной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на службу в усиленном режиме", - говорится в сообщении.

В полиции предупредили, что организаторы мероприятий анонсировали проведение шествия к правительственным учреждениям. В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре Киева.

В то же время полиция призывает организаторов и участников акции придерживаться норм действующего законодательства и карантинных ограничений и не нарушать общественный порядок.

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