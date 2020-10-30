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Под зданием КСУ в Киеве проходит акция протеста: Полиция усилила охрану квартала

Полицейские проводят с участниками мероприятия превентивную работу по профилактике и недопущению совершения правонарушений

В центре Киева полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство из-за акции протеста под стенами Конституционного суда Украины. Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции.

"Сегодня в Голосеевском районе возле помещения Конституционного Суда Украины проходит акция по массовой участия граждан. Поэтому, с целью охраны общественного порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме. Полицейские проводят с участниками мероприятия превентивную работу по профилактике и недопущению совершения любых правонарушений", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Конституционный суд Украины отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов. 

Позже в НАПК заявили, что закрывают реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда. 

В КСУ пояснили, что отменили электронное декларирование, чтобы защитить судей от давления на них органами исполнительной власти. Суд не мог выделить в своем решении право не проверять декларации только судей, поэтому отменил эту норму для всех категорий чиновников.

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Вечером в четверг, 29 октября, Кабинет министров Украины принял решение обязать НАЗК восстановить доступ гражданам в реестр е-деклараций чиновников. 

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