Работники киноиндустрии протестовали под Офисом президента, обвиняя Ткаченко в дерибане Одесской киностудии

Под Офисом президента протестовали работники киноиндустрии из-за ситуации с Одесской киностудией. Об этом информирует Telegram-канал PavlovskyNEWS.

"Одесские киношники добрались до Офиса президента: обвиняют министра культуры Ткаченко в дерибане знаменитой киностудии", – сказано в сообщении

Как сообщил глава Гильдии кинематографистов Одессы Максим Фирсенко, в 2005 году Александру Ткаченко за счет подделки документов удалось акционировать госпредприятие "Одесская киностудия". Хотя коллектив был против смены формы собственности, которая позволила бизнесмену Ткаченко стать одним из акционеров.

С того времени киностудией не было снято ни одного собственного фильма, а территория стала более запущенной, говорится в сообщении.

"Летом Ткаченко продал свою долю, но киношники считают сделку формальной – чтобы не было конфликта интересов. Конечной целью называют дерибан земли у моря с целью застройки высотками. Митингующих также возмутило, что Лариса Петасюк стала замглавы Минкульта. С 2003 года она работала в юрдепартаменте ведомства и должна была выявлять злоупотребления Ткаченко как бизнесмена, а сейчас ее повысили в должности. Фирсенко называет это благодарностью за лояльность", – сообщает СМИ.