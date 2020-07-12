Под Киевом закрыли ночной клуб из-за нарушения карантина

В Киевской области прекратили деятельность ночного клуба Нацполиция

Нарушителям грозит штраф от 17 до 170 тысяч гривен

В Козине Обуховского района Киевской области закрыли ночной клуб, который, несмотря на карантинные ограничения, продолжил принимать посетителей. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Так, согласно постановлению правительства, правоохранители проверяют общественные заведения на предмет соблюдения ими правил карантина.

Во время такого мониторинга было выявлено нарушение в одном из ночных развлекательных заведений. В частности, персонал и более пол тысячи посетителей находились без средств индивидуальной защиты. Кроме этого, клуб продолжил работу после 22:00.

В связи с этим правоохранители составили два административных протокола на администратора клуба по статье 44-3 (нарушение правил карантина) КУоАН.

В Киевской области прекратили деятельность ночного клуба Нацполиция

В Киевской области прекратили деятельность ночного клуба Нацполиция

К слову, нарушителям грозит наказание в виде штрафа на сумму от 17 тысяч до 34 тысяч гривен для граждан, а также от 34 тысяч до 170 тысяч гривен для должностных лиц.

Напомним, в конце июня в связи с ослаблением карантина и ухудшением эпидемиологической ситуации в Украине начались усиленные проверки общественных заведений и транспорта на предмет соблюдения там правил карантина.

"Если заведения не следят за тем, чтобы люди были в масках, чтобы была соблюдена дистанция, меры безопасности, то должны нести за это ответственность", - отметил Владимир Зеленский.

Позже Кабинет министров Украины постановил уравнять время работы ночных клубов и заведений культуры до 23:00.