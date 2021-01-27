Под Киевом в экопарке стадо бизонов атаковало семью

Среди пострадавших только автомобиль. Люди успели убежать

В экопарке "Медвино" под Киевом бизоны и зубр напали на посетителей. В результате инцидента никто не пострадал - люди успели скрыться. О происшествии рассказал мужчина, который вместе со своими детьми приехал в парк отдохнуть. Об этом говорится в сюжете "Факты".

По словам мужчины, они приехали с друзьями: всего семеро взрослых и семеро детей, на четырех машинах.

"Вместе с сотрудником хозяйства мы заехали на территорию угодий, перед поездкой на экскурсию он пообещал сопровождать нас повсюду, и в случае непредвиденной ситуации страховать и защищать нас", - отметил Юрий.

Он со своими четырьмя детьми заехал на середину угодий ближе к бизонам, и все вышли, чтобы сфотографировать животных. Юрий рассказал, что сотрудник хозяйства дал им морковь и предложил пойти на соседнее поле покормить оленей и лошадей Пржевальского.

"Мы, двое взрослых и четверо детей, пошли на кормление лошадей, во время которого одно из животных начало брыкаться и дважды едва не ударила мою 8-летнюю дочь. Мы сразу оставили их и пошли к своему авто на соседнем поле", - вспоминает пострадавший.

Мужчина добавил, что они отсутствовали около 10 минут, а когда вернулись, то возле машины никого не было, и здесь их авто окружило стадо бизонов и зубр.

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"Когда мы подошли ближе, чтобы сесть в машину, бизоны напали на нас и начали преследовать. Дети сильно испугались, пережили невероятный шок, начали плакать и просить о помощи. Мы с женой взяли детей и побежали через все поле, ближе к выходу, но ворота были заперты изнутри на замок. Мы не смогли покинуть территорию хозяйства.

В это время зубр начал крушить авто. Я позвонил другу и спросил, куда они делись, и где работник, который обещал их сопровождать и охранять.

Оказалось, что он бросил нас и предложил другой группе людей поехать кормить верблюдов на другое поле. Мы ждали возвращения работника хозяйства около 15 минут, за это время пережили невероятный стресс", - возмутился посетитель парка.

Позже пострадавшие вызвали полицию и написали заявление на экопарк.

"Оказалось, что этот сотрудник работает в этом хозяйстве всего месяц, рабочие там не оформлены надлежащим образом, в соответствии с законодательством Украины, животные не зарегистрированы и не имеют паспортов и других документов, деньги за экскурсию берут наличными и не выдают чеков", - обращает внимание мужчина.

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Напомним, в ноябре 2020 года в Галицкий национальный парк в Ивано-Франковской области передали трех бизонов. Для двух родителей и малыша-бизончика обустроили достаточно просторный вольер, где определенное время животные будут находиться на карантине. В будущем для них планируют обустроить значительно больший экспозиционный вольер.