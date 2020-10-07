Под Киевом солдат-срочник умер после издевательств сослуживца

Сослуживец заставил пострадавшего отжиматься, после чего ударил в грудь

Военная часть. Иллюстративное фото

В Вышгороде Киевской области солдата-срочник Национальной гвардии Украины умер в результате физического насилия со стороны сослуживца. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

Отмечается, что инцидент произошел еще 3 октября. Тогда служащий воинской части принудил другого отжиматься от пола, после чего нанес ему удар кулаком правой руки в область грудной клетки. Из-за удара пострадавший потерял сознание и, не приходя в сознание, умер.

Как сообщают в прокуратуре, подозреваемый военнослужащий уже задержан. Ему вручили уведомление в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 406 Уголовного кодекса (Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности). Если вина военного будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

Сейчас известно, что специалисты проводят судебно-медицинскую экспертизу и следственные действия с целью установления обстоятельств преступления, по результатам которых будет принято решение об окончательной квалификации действий подозреваемого.

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Напомним, с 1 октября в Украине начался осенний призыв. На срочную службу в октябре-декабре призовут 13 570 юношей, что на 1,5 тыс. человек меньше ранее запланированного.