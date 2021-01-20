Под Киевом и Львовом построят "модельные тюрьмы": Что изменится

Министр юстиции Денис Малюська РБК-Украина

В новых тюрьмах будут тестировать все, что придумано в мире, и все, что придумает ведомство для нормализации жизни человека

Под Киевом и Львовом будут построены новые следственные изоляторы - "модельные тюрьмы". В Министерстве юстиции Украины начали подготовку проектной документации, сообщил министр юстиции Денис Малюська в эфире телеканала "Дом" .

По его словам, там будут тестировать все, что придумано в мире, и все, что придумает ведомство. В частности, хотят акцентировать внимание на нормализации жизни человека.

"Сейчас в тюрьме он (заключенный, - ред.) наоборот отвыкает от нормальной жизни, за него готовят еду, ему подают, его дисциплинируют, он сидит или в камере, или на час выходит на улицу "потыняться" по дворику - это не адаптация человека к нормальной жизни, это наоборот его деградация", - отметил Малюська.

В тюрьмах изменят и систему охраны по периметру. В частности, будет внедрена динамическая охрана - сотрудники пенитенциарной системы будут следить за безопасностью изнутри.

"Мы полностью меняем все, что связано с системой исполнения уголовных наказаний. Там уже много людей освобождены. Мы, как и планировали, как и декларировали в начале этого процесса, не освобождаем людей просто так, мы освобождаем с тем, чтобы сделать более эффективными, поднять зарплаты тем, кто останется", - сказал министр.

Напомним, ранее министр юстиции Денис Малюська заявил, что в Украине нужно оставить только две тюрьмы, не считая следственные изоляторы (СИЗО). По его мнению, тюрьмы не исправляют людей.