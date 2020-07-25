Под Киевом произошло масштабное ДТП с участием автобуса, грузовика и легкового авто, есть жертвы

В результате аварии один человек погиб, еще девять попали в больницу

В селе Семиполки на 54 км автодороги Киев–Чернигов произошло столкновение автобуса, грузовика и легкового авто, в результате чего погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киевской области.

Согласно сообщению, водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь в направлении Чернигова выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем MAN. От столкновения у грузовика произошло повреждение колеса, в результате чего неуправляемое авто выехало на встречную полосу и совершило столкновение с пассажирским автобусом MAN. От удара автобус съехал на обочину, где перевернулся.

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Как отмечается, в результате ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия. Кроме этого, девять пассажиров автобуса получили травмы и были госпитализированы в больницу. Также было перекрыто две полосы движения в направлении Чернигова.

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Напомним, накануне в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области случилась дорожно-транспортное происшествие с участием кареты "скорой" помощи и легкового автомобиля Honda Accord.