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Под КГГА столичные медики протестуют из-за отсутствия финансирования

Протест медиков в Киеве PavlovskyNews

В связи с отсутствием финансирования медикам прекратили выплачивать зарплату

Сегодня возле здания Киевской городской государственной администрации медики нескольких больниц собрались на акцию протеста из-за отсутствия финансирования. Об этом сообщает PavlovskyNews.

Согласно сообщению, несколько десятков работников Киевского центра перинатальной медицины и Центра микрохирургии глаза собрались под стенами городской администрации. По словам участников акции протеста, финансирование их больниц было остановлено, в связи с чем им прекратили выплачивать зарплату.

"Финансировали до мая месяца. А теперь мы ни аванса, ни зарплаты не получили", - заявили активисты.

Врачи связывают прекращение финансирования со вступлением в силу второго этапа медицинской реформы.

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Ранее сообщалось, что Кабинетом министров Украины предусмотрены выплаты медицинским работникам, которые заболели коронавирусом, до 630 тыс. грн. В случае смерти медика от COVID-19 сумма выплат родственникам составляет до 1,576 млн грн.

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