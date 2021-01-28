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Певец Julik попал в ДТП в Киеве

Певец Julik (Назар Гук) Фото из открытых источников

В результате инцидента пострадали лишь автомобили

В Киеве бывший участник группы Dzidzio певец Julik (настоящее имя – Назар Гук) попал в дорожно-транспортное происшествие. Артист не справился с управлением из-за гололеда и врезался в припаркованную на проезжей части машину. Об этом он сам сообщил в своем ТикТок.

Как отмечается, авария произошла сегодня утром, 28 января, когда Julik направлялся в студию, которая находится на Подоле.

Музыкант заявил, он ехал на маленькой скорости и выезжал с закрытого поворота. Поверхность дороги была скользкой, а посыпать ее коммунальщики стали уже после инцидента. Поэтому автомобиль артиста въехал в припаркованное авто.

Через 10 минут после ДТП прибыли правоохранители. Певец отделался легким испугом. Он подчеркнул, что в непогоду лучше не садиться за руль.

"Единственное, что хочу сказать, Слава Богу, что все так закончилось. Водители, будьте бдительными и, по возможности, в период непогоды не выезжайте. Здоровье превыше всего", - отметил Назар Гук.

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Напомним, ранее "Укравтодор" призвал украинцев не выезжать на автомобилях лишний раз в течение двух последующих суток из-за ухудшения погодных условий.

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