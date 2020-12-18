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Открытие главной елки страны покажут онлайн: Где можно смотреть трансляцию

Главная елка Украины на Софийской площади Фото из открытых источников

Из-за пандемии формат празднования пришлось изменить

Традиционно в день святого Николая, 19 декабря, в 19:00 на Софийской площади в Киеве состоится праздничное зажжение главной елки страны, в этом году церемонию будут транслировать онлайн. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Конечно, на всех новогодних локациях будет контроль за соблюдением карантинных правил. Однако просим и посетителей ответственно отнестись к установленным требованиям - держать социальную дистанцию и носить средства безопасности! Те, кто не будет иметь возможности попасть на засветку новогодней красавицы, смогут сделать это онлайн", - рассказала директор Департамента культуры Диана Попова.

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Как отмечается, трансляцию действа будет вести ТРК "Киев", а также ее можно будет увидеть на Youtube-канале ТРК "Киев", Youtube-канале КГГА и Официальном портале Киева.

Известно, что главная елка страны будет возвышаться на Софийской площади, главная елка Киева – возле Арки Дружбы народов, а центральная елка Подола будет стоять на Контрактовой площади.

Также в этом году празднование будет проходить без фестивалей, концертов, больших сцен, фуд-кортов, будут только сувениры и горячие напитки. Зато на локациях будет множество других интересностей: световые артинсталляции, фотозоны, аттракционы, горки, катки и тому подобное.

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Напомним, недавно в Киеве создали пешеходный маршрут по главным новогодним локациям города, что позволит не создавать скопления людей. 

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