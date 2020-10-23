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Осквернение памятника Небесной Сотни в Киеве: Правоохранители задержали вандала

Фото из открытых источников

Свои противоправные действия задержанный объяснил тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения

Столичные правоохранители задержали злоумышленника, который накануне, 23 октября, справлял естественную нужду на Аллее Героев Небесной Сотни. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Злоумышленником оказался 21-летний студент 3-го курса одного из вузов столицы. Сейчас с ним проводятся первоочередные следственные действия. 

Свои противоправные действия задержанный объяснил тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

Задержанный вандал в Киеве Фото: Нацполиция

Правоохранители проводят расследование по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

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Напомним, вчера, 23 октября, в столице неизвестный мужчины справлял естественную нужду на Аллее Героев Небесной Сотни. На месте инцидента полиция опросила возможных свидетелей и тщательно осмотрели место преступления.

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