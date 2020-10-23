Осквернение памятника Небесной Сотни в Киеве: Правоохранители задержали вандала
Свои противоправные действия задержанный объяснил тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения
Столичные правоохранители задержали злоумышленника, который накануне, 23 октября, справлял естественную нужду на Аллее Героев Небесной Сотни. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
Злоумышленником оказался 21-летний студент 3-го курса одного из вузов столицы. Сейчас с ним проводятся первоочередные следственные действия.
Свои противоправные действия задержанный объяснил тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения.
Правоохранители проводят расследование по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.
Напомним, вчера, 23 октября, в столице неизвестный мужчины справлял естественную нужду на Аллее Героев Небесной Сотни. На месте инцидента полиция опросила возможных свидетелей и тщательно осмотрели место преступления.