Нынешнее лето в Киеве установило шесть температурных рекордов

Также лето попало в десятку самых сухих

В этом году лето в столице оказалось богатым на температурные рекорды - их установили аж шесть. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Согласно сообщению, средняя температура воздуха летом в Киеве составила +21,7 ºС, что на 3,0 ºС превысило климатическую норму, именно потому нынешнее лето заняло вторую позицию среди самых жарких в Киеве с 1881 года.

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Как отмечается, холоднее всего было в начале календарного лета – 2 и 3 июня, тогда температура под утро опустилась до +5,5°С. Самым жарким оказалось 20 августа, когда температура после полудня поднялась до +34,1°С.

В то же время жарких дней, когда температура превысила 30°С было 25, причем почти поровну в каждый месяц. Количество осадков за лето на проспекте Науки составило 55% от климатической нормы, это позволило попасть в десятку самых сухих в Киеве с 1891 года.

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Напомним, осень принесла в столицу новый температурный рекорд так, ночь на 1 сентября оказалась самой теплой за 140 лет.