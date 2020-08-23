Новый антирекорд: В Киеве зарегистрировали 307 больных COVID-19 за сутки

Среди заболевших есть 8 медицинских работников

Фото из открытых источников

В Киеве за минувшие сутки, 22 августа, зафиксировали 307 случаев заболевания коронавирусом, что стало новым антирекордом для столицы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Отмечается, что в столице заболели 152 женщины в возрасте от 18 до 90 лет, 137 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет, 6 девочек в возрасте от 6 до 14 лет и 12 мальчиков в возрасте от 2 месяцев до 15 лет. Кроме того, среди инфицированных есть 8 медиков.

По информации Кличко, наибольшее количество новых случаев COVID-19 обнаружили в Деснянском районе – 52. В Шевченковском, Соломенском и Днепровском зарегистрировали по 34 случая. В Печерском районе - 32 выявленных больных. В общем, за прошедшие сутки в больнице с коронавирусом попали 52 человека. Другие находятся на самоизоляции.

В то же время, 22 августа в столице выздоровели 84 человека. В общем, с начала пандемии в Киеве подтвердили 11 814 случаев заболевания COVID-19. Однако, 3 766 киевлян выздоровели.

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Напомним, по состоянию на утро 23 августа в Украине подтверждено 104 958 случаев коронавирусной болезни. За прошедшие сутки COVID-19 зафиксировали у 1987 человек. В общем, преодолеть недуг смогли 52 235 человек (в частности, за минувшие сутки выздоровели 500 человек). Количество летальных исходов, вызванных коронавирусом, сейчас составляет 2 271 (за прошедшие сутки умерли 27 человек).