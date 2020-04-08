Фонд Вадима Столара закупил аппараты и переоборудовал 7 корпус Александровской больницы для лечения больных коронавирусом

Народный депутат, председатель Киевской городской организации политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Столар Фото из открытых источников

Благотворительный фонд Вадима Столара приобрел новые аппараты искусственного дыхания и ЕКМО и выделил средства на переоборудование 7 корпуса Александровской больницы, где отныне смогут принять на лечение 100 больных короновирусом.

Об этом шла речь в сюжете телеканала ZIK.

"Новенькие аппараты искусственного дыхания и ЕКМО. Сейчас ценные приборы, как оружие на фронте, правда, на инфекционной передовой. Новенькие палаты и специальные условия – все это отремонтировано и продумано лишь за неделю", – сказала главный врач Александровской больницы Людмила Антоненко.

Чтобы все это появилось, медикам пришлось обращаться к меценатам. Первым откликнулся Благотворительный фонд Вадима Столара.

"Отныне обновленный 7 корпус Александровской больницы сможет принять на лечение около 70 больных коронавирусом, в том числе тридцати, нуждающихся в реанимации в отдельных боксах. В целом корпус во время крупнейшей вспышки сможет принять максимум сотню человек", – рассказал председатель благотворительной организации "Благотворительный фонд Вадим" Михаил Наконечный.

По его словам, в 7 корпусе было оборудовано три внешних модуля для дезинфекции, установлены устройства для подачи кислорода, обновлена сантехника.

"Также ремонт проведен и в 10-м корпусе больницы, куда переместили нейрохирургию с 7-го корпуса. В левом крыле первого этажа мы обновили сантехнику и оборудовали палаты всем необходимым", – добавил Михаил Наконечный.

По словам волонтера Юлии Уласик, на борьбу с коронавирусом Благотворительный фонд Вадима Столара выделил 5 миллионов гривен, и сегодня медучреждение обеспечивают всем необходимым – от защитных масок до развозки медиков.

"И Александровская больница – не единственная медицинская организация, которой фонд Столара планирует оказать помощь. Аналогичную помощь получат Клиническая больницы №4, №9 и детской больницы №1 и №2", – добавила волонтер.

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В Благотворительном фонде Владимир Столара пытаются приложить все усилия и помочь больницам именно сейчас, когда эпидемия COVID-19 в Украине стремительно набирает обороты.

Там также призывают всех неравнодушных присоединяться к помощи украинским больницам и медикам, чтобы вместе побороть пандемию.

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