Новогодние празднования в школах и садах: КМДА призывает воздержаться от проведения массовых мероприятий

Новогодние празднования Фото из открытых источников

Сейчас две трети школ в столице имеют классы, закрытые на карантин

В условиях распространения коронавируса, а также увеличения заболеваемости гриппом и ОРВИ столичная власть призывает детей и их родителей воздержаться от посещения массовых мероприятий во время рождественско-новогодних праздников и от проведения традиционных концертов в школах и детсадах. Об этом заявил и. о. первого заместителя председателя Киевской городской госадминистрации Валентин Мондриевский, сообщает пресс-служба КГГА.

По словам Мондриевского, сейчас в двух третях столичных учреждений общего среднего образования есть классы, закрытые на карантин. Что касается дошкольного образования, то в каждом четвертом садике города также есть закрытые группы, а общая посещаемость этих заведений составляет 51% от общего списка.

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Кроме этого, в КГГА отмечают, что большинство школ уже давно работает с использованием дистанционных технологий обучения, ведь большое количество школьников и педагогов имеют подтверждения заболеваний на коронавирус.

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"Город вынужден подстраиваться под новые реалии, поэтому в этом году мы призываем детей и их родителей, кроме ежедневного мониторинга температуры и обязательного ношения масок в общественных местах, воздержаться от посещения массовых мероприятий во время новогодних праздников, в частности, от проведения традиционных концертов в школах и детсадах", – отметил и. о. первого заместителя председателя КГГА.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что правительство готовится ко всем возможным сценариям по усилению карантина, в том числе и к возможному введению карантина на зимние праздники.