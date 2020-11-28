Нидерланды подарили Киеву 100 тыс. тюльпанов, которые высадили как символ уважения к Небесной сотне

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Цветы должны зацвести уже весной

В центре Киева высадили 100 тысяч тюльпанов, подаренных Королевством Нидерланды, которые будут символизировать уважение нидерландцев к героям Небесной Сотни. Об этом сообщила прессслужба "Киевзеленстроя" в Фейсбук.

Отмечается, что проект реализовали по инициативе консула Украины в Амстердаме Эмиля де Севрена и при поддержке посла Украины в Нидерландах Всеволода Ченцова. Луковицы тюльпанов в Украину доставили самолетом.

Ожидается, что высаженные цветы зацветут уже в апреле-мае следующего года на клумбах Майдана Незалежности и возле здания Министерства иностранных дел.

Как сообщают в "Киевзеленстрое", сорта цветов подбирали по цветам – желтые, оранжевые и красные. Кроме того, геометрические узоры, которые выложили из цветов, будут иметь благодаря разной высоте сортов тюльпанов – от 40 до 60 сантиметров. "Уверен, что в апреле уже мы увидим цветущий Киев: 100 тысяч нидерландских тюльпанов в центре столицы и еще 400 тысяч, высаженных в других уголках Киева, в частности, и на Певческом поле, станут украшением города весной", — сказал представитель объединения Алексей Король.

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Напомним, недавно Международный арбитраж в Нидерландах приостановил рассмотрение по существу иска Украины против России по захвату кораблей и военных моряков в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Такер решение связали с процедурными моментами.