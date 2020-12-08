Не обеспечили масками во время карантина: Киевлянин решил судиться с КГГА

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Истец считает, что финансирование должно осуществляться за средства бюджета

Окружной административный суд города Киева начал производство по иску жителя столицы к Киевской городской государственной администрации из-за необеспечения его медицинскими масками на период карантина. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

Согласно сообщению, истец просит суд признать незаконными действия КГГА, которая не обеспечила его медицинскими масками на период карантина с целью защиты от острой респираторной болезни COVID-19.

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"Житель Киева обратился в суд, так как считает, что финансирование профилактических и противоэпидемических мероприятий должно осуществляться за счет средств государственного и местных бюджетов", - пояснили в ОАСК.

Известно, что суд постановил рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон.

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Напомним, ранее в Окружной административный суд Киева с иском к КМУ обратился житель Черниговской области, который требовал отменить "карантин выходного дня" и взыскать с правительства моральный ущерб в размере 500 тыс. гривен.