Народный депутат Вадим Столар передал в Киевскую городскую больницу №4 партию защитных средств

Народный депутат, председатель Киевской городской организации политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Столар Фото из открытых источников

Народный депутат Украины, председатель Киевской городской организации политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Столар предоставил Киевской клинической больнице №4 партию защитных средств. Об этом политик отчитался на своей странице в Facebook.

"Продолжаю публиковать отчеты о наших поставках для медучреждений Киева. Сегодня мы передали Киевской клинической больнице №4 очередную партию защитных средств: 1500 комбинезонов; 300 респираторов.

Ситуация на рынке медицинских товаров – катастрофическая. Ничего нельзя найти! Нужных товаров либо нет, либо же цены многократно завышены спекулянтами. Так что собираем в прямом смысле слова по крупицам", - отметил он.

Стоит отметить накануне Вадим Столар также передал в эту же больницу 200 комбинезонов.

Кроме этого помощь получила и Александровская клиническая больница.

"В Александровскую клиническую больницу за период с 16.03 по 18.03 передали: 468 респираторов; 1826 комбинезонов; 30000 вакуумных пробирок для исследования крови; 10000 иголок для тех же исследований; 10000 одноразовых холдеров для пробирок; 7 систем для уборки Mistral Moboxx; 400 насадок для системы уборки; 750 специальных маркированных тряпок для системы уборки; 300 маркированных салфеток для уборки", - добавил политик.