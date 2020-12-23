Наезд на курсанток в Киеве: Суд дал майору возможность выйти под залог

Пострадавшие от наезда майора в Киеве Общественное

Размер залога установили на уровне 168 тысяч гривен

Шевченковский райсуд Киев еще на 60 суток оставил под стражей майора Украинской военно-медицинской академии Владимира Холодного, которого подозревают в наезде на трех курсанток в столице в августе текущего года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на адвоката обвиняемого Александра Навродского.

Отмечается, что при этом суд дал возможность подозреваемому выйти под залог. Ее размер установили на уровне 168 тысяч гривен.

Напомним, 25 августа текущего года на территории воинской части на улице Зоологической в Киеве нетрезвый майор на автомобиле сбил трех девушек-курсанток Украинской военно-медицинской академии.

Позже Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержание под стражей майору ВСУ, совершившему наезд на трех курсанток. Виновника ДТП задержали непосредственно после наезда.

Впоследствии курсантки украинской военно-медицинской академии заявили, что отказались от компенсации за инцидент. Причиной отказа от денег стало наличие болезни у жены майора.