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Начало недели принесет в столицу сильные туманы

Автомобилистов призывают быть осторожными на дорогах

Pixabay

В начале недели в Киеве ожидается густой туман, что повлечет ухудшение видимости на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на данные синоптиков.

"9 марта ночью и утром туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности желтый). Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре", - говорится в сообщении.

Учитывая это, водителей призывают быть осторожными на дорогах и соблюдать  определенных советов:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Напомним, недавно на Одесской трассе под Киевом густой туман стал причиной столкновения сразу 10 автомобилей, не обошлось без пострадавших.

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