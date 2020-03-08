Начало недели принесет в столицу сильные туманы
Автомобилистов призывают быть осторожными на дорогах
В начале недели в Киеве ожидается густой туман, что повлечет ухудшение видимости на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на данные синоптиков.
"9 марта ночью и утром туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности желтый). Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре", - говорится в сообщении.
Учитывая это, водителей призывают быть осторожными на дорогах и соблюдать определенных советов:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Напомним, недавно на Одесской трассе под Киевом густой туман стал причиной столкновения сразу 10 автомобилей, не обошлось без пострадавших.