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На въезде в Киев установят 10 блокпостов. Карта

Фото из открытых источников

В связи с установлением блокпостов в столице возможны пробки

В четверг, 16 апреля, с 13:00 на въезде в Киев установят десять блокпостов для противодействия распространения коронавирусной болезни COVID-19. Карту с расположением блокпостов опубликовал Telegram-канал Pavlovsky News

Схема расположения КПП на въездах и выездах города Киева Телеграм-канал PavlovskyNews

Как отмечается, с завтрашнего дня на блокпостах начнется обязательная термометрия для пассажиров транспорта, который направляется к столице.

В частности, если во время проверки температура тела будет выше 37,5 градусов, то на место вызовут бригаду для тестирования на COVID-19. После этого пассажиров с повышенной температурой отправят на самоизоляцию. 

Однако, если температура тела будет выше 38.0 градусов, таких пассажиров срочно госпитализируют. 

Напомним, накануне городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что с четверга, 16 апреля, до понедельника, 20 апреля, в столице введут усиленный контроль на въездах

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