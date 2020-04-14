На въездах в Киев вводят обязательное измерение температуры всем водителям и пассажирам, - КГГА

Нововведение начнет действовать с 16 апреля

Въезд в Киев Фото из открытых источников

С четверга, 16 апреля, водителям и пассажирам транспорта на въездах в Киев будут обязательно измерять температуру. Об этом сообщает в Facebook Департамент траспортной структуры КГГА.

Согласно сообщению, норма относительно обязательного измерения температуры начнет действовать с 00:00 16 апреля на основных въездах в столицу, а ее выполнение будут обеспечивать сотрудники полиции совместно с медиками.

Как отмечается, будут проверять автобусы и микроавтобусы, грузовые и грузопассажирские автомобили и легковые машины, которые перевозят более трех человек включительно с водителем. Если в столицу направляется человек с нормальной температурой, после термометрии он сможет свободно проехать.

В случае, если температура выше 37,5 градусов и есть признаки острого респираторного заболевания, человека будут тестировать на наличие коронавирусной болезни и отправлять на самоизоляцию.

Также в случае, если температура тела превышает 38 градусов и если человек имеет симптомы ОРВИ, то будут вызывать бригаду скорой (экстренной) медицинской помощи для госпитализации больного.

Напомним, ранее городской председатель Киева Виталий Кличко заявил, что с четверга, 16 апреля, по понедельник, 20 апреля, введут ужесточенный контроль на въездах в столицу.