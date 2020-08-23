На столичной Троещине в канале утонул малолетний ребенок

Фото из открытых источников

Еще одного ребенка удалось спасти

В столице на Троещине двое детей купались в водном канале без присмотра взрослых, в результате чего один из них погиб. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

Согласно сообщению, двое несовершеннолетних находились в водном канале на улице Закревского. Крики детей услышал отдыхающий, который бросился на помощь и обратился к правоохранителям.

Как отмечается, 29-летний киевлянин смог спасти девушку в возрасте 7-8 лет, которую в бессознательном состоянии скорая помощь госпитализировала в реанимацию

Новости по теме: В Донецкой области женщина пыталась продать своего новорожденного сына

По словам мужчины, он отдыхал на берегу, когда увидел в канале несовершеннолетних, которые звали на помощь. Взрослый немедленно бросился в воду и успел спасти девушку, но увидел на поверхности резиновые тапочки и предположил, что в воде остался еще ребенок. Впоследствии водолаз обнаружил на дне тело мальчика в возрасте 8-10 лет.

Сейчас событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции. На месте работают следственно-оперативные группы, которые собирают материалы для открытия уголовного производства. Кроме этого, правоохранители устанавливают личности подростков, а также анкетные данные и место нахождения их родителей.

Новости по теме: В Харьковской области поймали педофила, который 10 лет развращал мальчиков

Напомним, ранее в Государственной службе чрезвычайных ситуаций заявили, что с начала августа на водоемах Украины погибли более 120 человек.