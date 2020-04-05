На столичном Крещатике вспыхнул сильный пожар

Пожар на Крещатике ГСЧС

Пожар в кабельном тоннеле ликвидирован

В Киеве на Крещатике вспыхнул сильный пожар - загорелось электрическое оборудование в кабельном тоннеле. Об этом сообщили в КГГА и пресс-службе ГСЧС.

Как отмечается, возгорание произошло еще ночью в 01:47, а локализация пламени продолжилась до утра 5 апреля.

"Работы начались ночью сразу после обнаружения очага горения сетей в кабельном коллекторе. Кабельное оборудование (380 В) находятся под напряжением, что значительно осложняет работы по ликвидации", - отметили в пресс-центре КГГА.

В частности, в 8:40 пожар на улице Крещатик был локализован, а в 9:33 огонь полностью ликвидировали.

К слову, для ликвидации чрезвычайной ситуации было задействовано 10 единиц пожарной техники и около 40 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

Также в связи с этим от электроснабжения частично отключены улицы Крещатик, Десятинная, Трехсвятительская, Владимирская, переулок Музейный, ориентировочное количество около 80 домов.

Причины пожара устанавливаются.

Напомним, накануне, 4 апреля, огонь вспыхнул в Чернобыльской зоне отчуждения. По состоянию на 8:40 5 апреля ликвидация лесного пожара продолжалась.