На смену крупнейшей свалке в Украине придут мусороперерабатывающие предприятия, - мэр Кличко

На полигоне №5 в Подгорцах начнут рекультивацию и подготовку полигона к закрытию. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, передает пресс-служба мэра.

"Полигон №5 в Подгорцах – это крупнейшая свалка в Украине. За год на него свозят более 450 тысяч тонн отходов. Работает этот полигон - уже 34 года. Представьте - сколько там мусора! Мы внедряем на полигоне новейшие технологии, чтобы минимизировать его негативное влияние на экологию, - сказал Кличко. - Напомню, несколько лет назад мы установили современную станцию очистки фильтрата, что способна сегодня очищать 750 кубометров фильтрата в сутки. Это не допускает излива фильтрата в окружающую среду. Я уже подписал распоряжение о начале работ по рекультивации всего полигона - то есть подготовке к его закрытию!", - сообщил Кличко.

По его словам, проект рекультивации первой карты на полигоне уже прошел государственную экспертизу. Сегодня закупают необходимое оборудование.

Мэр отметил, что процесс будет длительным.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы надежно законсервировать мусор и не допустить разного рода аварийных случаев. Параллельно город работает над созданием альтернативы полигону. Киев уже разработал "План управления отходами", предусматривающий строительство перерабатывающих предприятий", - отметил Виталий Кличко.