На Подоле в Киеве взорвали банкомат и украли деньги

Подрыв банкомата на Подоле Полиция киевской области

Правонарушители при помощи газовоздушной смеси подорвали банкомат

В Подольском районе столицы злоумышленники взорвали уличный банкомат, забрали оттуда кассеты с наличностью и скрылись. Об этом сообщает пресс-служба поліції Києва.

"Сегодня около 01:30 в столичной полиции обратился местный житель, который сообщил, что трое неизвестных взорвали банкомат возле продуктового магазина на улице Выговского. На место происшествия сразу прибыли следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции, кинолог со служебной собакой и взрывотехники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские осмотрели место преступления, опросили свидетелей, изъяли и изучили видео с камер наблюдения.

Предварительно установлено, что правонарушители с помощью газовоздушной смеси подорвали банкомат, оттуда забрали кассеты с деньгами и скрылись.

В результате взрыва повреждена внутренняя и внешняя отделка фасада здания, сумма ущерба устанавливается.

Следственный отдел Подольского управления полиции начал уголовные производства по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и по ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Сейчас правоохранители работают над установлением лиц для дальнейшего их задержания.

Новости по теме: Под Винницей грабители взорвали банкомат с миллионом внутри

Ранее сообщалось, что полицейские задержали двух иностранцев, которые взорвали банкомат в Черкасской области и похитили более 400 тыс. гривен.