На Крещатике мужчина с канистрой поджег авто

Грузовик пожарных в Канаде Shutterstock

Устанавливаются обстоятельства и мотивы поступка

В центре Киева, на Крещатике, мужчина из Бориспольского района Киевской области облил из канистры автомобиль и поджег его, злоумышленника задержали, сообщает полиция Киева.

"Сегодня утром на улице Крещатик патрульные полицейские обнаружили, что горит машина. На место происшествия выехали пожарные и следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции.

Работники ГСЧС потушили автомобиль, а полицейские задержали мужчину. Правоохранители установили, что поджигатель взял канистру с неизвестной зажигательной смесью, облил ею машину и поджег ее", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Это – 39-летний житель Бориспольского района.

Следователи провели осмотр места происшествия и изъяли канистры с легковоспламеняющимся веществом и автомобильные шины. Вещественные доказательства направили на экспертизу.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет заключения. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия и мотивы поступка.

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