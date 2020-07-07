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На книжном рынке "Петровка" устроили митинг против сноса. Фото

Митингующие предприниматели скандируют лозунг "Киевляне читают!"

Киевляне устроили акцию протеста на книжном рынке "Петровка" против его сноса. Об этом пишет PavlovskyNEWS.

В частности митингующие предприниматели скандируют лозунг "Киевляне читают!" и отмечают, что не позволят снести рынок.

Протестующие отмечают, что несмотря на заявление мэра Киева Виталия Кличко о том, что рынок сносить не будут, люди располагают информацией о планирующемся строительстве нового ТЦ на месте рынка.

Кроме того, активисты выражают благодарность Кличко за встречи касательно судьбы рынка и поблагодарили его за поддержку.

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Напомним, ранее жители Васильковского района вышли на митинг под здание Верховной Рады Украины против упразднения их района из-за нового территориального деления. 

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