В Киевской области будут судить группу лиц, которая жгла магазины торговой сети

Поджог магазинов одной из торговых сетей в столичном регионе Национальная полиция Украины

Своими действиями злоумышленники нанесли более восьми миллионов гривен убытков

В Киевской области перед судом предстанет группа преступников-поджигателей, которые разрушали магазины сети магазинов молочной продукции. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Согласно сообщению, группа злоумышленников, в которую входило четверо мужчин в возрасте 23, 29 и 35 лет, совершали поджоги сети магазинов молочной продукции в Киеве и селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района. Своими действиями поджигатели нанесли материальный ущерб потерпевшим на сумму более 8 миллионов гривен.

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Как отмечается, злоумышленников обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 (Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч. 2 ст. 194 (Умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса. Им грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

Правоохранители провели все соответствующие экспертизы и собрали доказательства преступной деятельности организованной группы. Сейчас следователи завершили досудебное расследование уголовного производства, обвинительный акт направили в суд.

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Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности разоблачили во Львове бывшего сотрудника Национальной полиции, которого подозревают в организации поджога автомобиля журналистки в январе этого года.