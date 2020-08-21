На День Независимости в Киеве изменится график движения общественного транспорта. Схемы

Общественный транспорт КП "Київпастранс"

С начала и до окончания мероприятий общественный транспорт будет курсировать с незначительными изменениями

В связи с празднованием в Киеве 29-й годовщины Независимости Украины 24 августа в центральной части города будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры, передает Киевская городская государственная администрация.

Согласно сообщению, на улицах будут дежурить эвакуаторы и спецтехника, из-за этого в движение общественного транспорта также будут внесены изменения.

Так, с начала и до окончания мероприятий общественный транспорт будет курсировать со следующими изменениями.

В частности, автобусы маршрутов будут двигаться:

№ 24 - от Национального музея истории Украины во II Мировой войне до стадиона "Динамо" им. Лобановского;

№ 62 - от Ботанического сада до стадиона "Динамо" им. Лобановского;

Схема движения общественного транспорта в День Независимости прессслужба КГГА

№ 114 - на участках от ул. Милославской до Почтовой площади и от железнодорожного вокзала "Центральный" до б-ра Тараса Шевченко (а именно до ул. Леонтовича);

Схема движения общественного транспорта в День Независимости прессслужба КГГА

№ 118 - от ст. м "Черниговская" до ул. Бассейной по действующему маршруту, далее - ул. Эспланадная - ул. Саксаганского - просп. Победы, далее по действующему маршруту, в обратном направлении от ст. м "Политехнический институт" до б-ра Тараса Шевченко по действующему маршруту, далее – ул. Симона Петлюры – ул. Жилянская – ул. Шота Руставели – ул. Бассейная – б-р Леси Украинки, далее по действующему маршруту.

Схема движения общественного транспорта в День Независимости прессслужба КГГА

Новости по теме: День Независимости Украины: Как будут работать отделения банков и почта

Троллейбусы маршрутов будут курсировать:

№ 5, 7, 8, 17 - соответственно от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянской, пл. Космонавтов до ул. Леонтовича;

Схема движения общественного транспорта в День Независимости прессслужба КГГА

№ 6 - от Минского массива до ст. м "Лукьяновская";

Схема движения общественного транспорта в День Независимости прессслужба КГГА

№ 16, 18 - соответственно от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Схема движения общественного транспорта в День Независимости прессслужба КГГА

Маршрутные такси будут ездить:

№ 189 - от ул. Ирпенская - просп. Академика Палладина - просп. Победы - б-р Тараса Шевченко (а именно до ул. Леонтовича);

№ 231 - от ул. Кадетский Гай до б-ра Тараса Шевченко (а именно до ул. Леонтовича);

№ 429 - ул. Тулузы до б-ра Тараса Шевченко (а именно до ул. Леонтовича);

№ 433 - от ул. Жолудева до б-ра Тараса Шевченко (а именно до ул. Леонтовича);

№ 575 - от ул. Сырецкой до б-ра Тараса Шевченко (а именно до ул. Леонтовича).

Новости по теме: Правительство определилось с программой празднования Дня Независимости во время карантина

Ранее сообщалось, что в Украине в этом году состоится специальный формат празднования Дня Независимости страны - в виде онлайн-марафона, который продлится около 6 часов.