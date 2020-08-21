На День Независимости в Киеве изменится график движения общественного транспорта. Схемы
С начала и до окончания мероприятий общественный транспорт будет курсировать с незначительными изменениями
В связи с празднованием в Киеве 29-й годовщины Независимости Украины 24 августа в центральной части города будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры, передает Киевская городская государственная администрация.
Согласно сообщению, на улицах будут дежурить эвакуаторы и спецтехника, из-за этого в движение общественного транспорта также будут внесены изменения.
Так, с начала и до окончания мероприятий общественный транспорт будет курсировать со следующими изменениями.
В частности, автобусы маршрутов будут двигаться:
№ 24 - от Национального музея истории Украины во II Мировой войне до стадиона "Динамо" им. Лобановского;
№ 62 - от Ботанического сада до стадиона "Динамо" им. Лобановского;
№ 114 - на участках от ул. Милославской до Почтовой площади и от железнодорожного вокзала "Центральный" до б-ра Тараса Шевченко (а именно до ул. Леонтовича);
№ 118 - от ст. м "Черниговская" до ул. Бассейной по действующему маршруту, далее - ул. Эспланадная - ул. Саксаганского - просп. Победы, далее по действующему маршруту, в обратном направлении от ст. м "Политехнический институт" до б-ра Тараса Шевченко по действующему маршруту, далее – ул. Симона Петлюры – ул. Жилянская – ул. Шота Руставели – ул. Бассейная – б-р Леси Украинки, далее по действующему маршруту.
Троллейбусы маршрутов будут курсировать:
№ 5, 7, 8, 17 - соответственно от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянской, пл. Космонавтов до ул. Леонтовича;
№ 6 - от Минского массива до ст. м "Лукьяновская";
№ 16, 18 - соответственно от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.
Маршрутные такси будут ездить:
№ 189 - от ул. Ирпенская - просп. Академика Палладина - просп. Победы - б-р Тараса Шевченко (а именно до ул. Леонтовича);
№ 231 - от ул. Кадетский Гай до б-ра Тараса Шевченко (а именно до ул. Леонтовича);
№ 429 - ул. Тулузы до б-ра Тараса Шевченко (а именно до ул. Леонтовича);
№ 433 - от ул. Жолудева до б-ра Тараса Шевченко (а именно до ул. Леонтовича);
№ 575 - от ул. Сырецкой до б-ра Тараса Шевченко (а именно до ул. Леонтовича).
Ранее сообщалось, что в Украине в этом году состоится специальный формат празднования Дня Независимости страны - в виде онлайн-марафона, который продлится около 6 часов.