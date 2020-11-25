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На Банковой активистка Femen обнажилась по случаю всемирной акции против насилия. Фото

На женщину составили административный протокол

В среду, 25 ноября, представительница движения Femen пыталась устроить "голую" акцию протеста у входа в Офис президента, однако ее остановили правоохранители. Об этом сообщает УНИАН

Согласно сообщению, женщина в трусах вылезла на один из декоративных шаров вблизи здания, именно тогда вмешались правоохранители. 

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Как отмечается, женщина раскрасила свое тело в черные и красные надписи с призывами принять Стамбульскую конвенцию, а также выкрикивала: "Долой насилие". 

Сейчас известно, что полиция составила административный протокол о совершении активисткой мелкого хулиганства, после чего женщину отпустили.

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Напомним, в конце октября женское движение Femen провело акцию возле польского посольства в Киеве в поддержку протестующих Польши, где суд запретил женщинам делать аборты. 

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