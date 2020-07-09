На 12 пляжах Киева обнаружили кишечную палочку

Киевские пляжи Фото из открытых источников

Также несоответствия обнаружены и в исследованных пробах воды из питьевых фонтанчиков на пляжах

В главном управлении Держпродспоживслужби в городе Киеве проинформировали о результатах санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований проб воды в местах массового отдыха населения на водных об’объектах Киева. Об этом сообщила прессслужба ведомства.

Как отмечается, исследованные пробы воды открытых водоемов по состоянию на начало июля не соответствуют требованиям Государственных санитарных правил размещения, устройства и эксплуатации оздоровительных заведений. В частности, по следующим показателям:

превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП) на пляжах "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Радуга", "Тельбин", "Центральный", "Троещина" и "Черторый";

коли-индекс (количество бактерий группы кишечной палочки): пляж "Тельбин";

наличие мелких водорослей и запаха – пляж "Галерный";

водородный показатель – пляжи "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка" и "Центральный";

- биохимическая потребность в кислороде (БПК5): пляжи "Венеция", "Детский", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Радуга", "Тельбин", "Троещина", "Чорторый", "Вербный" и "Пуща-Водица".

Несоответствия обнаружены и в исследованных пробах воды из питьевых фонтанчиков, которые функционируют на пляжах Киева:

общее микробное число: пляж "Вербный";

наличие общих круге форм: пляжи "Вербный", "Предместная Слободка" и "Центральный";

общее железо: пляжи "Радуга", "Центральный" и "Черторой",

марганец: пляж "Центральный".

Питьевые фонтанчики на пляжах "Галерный" и "Троещина" отсутствуют.

Исследования проведены Государственным учреждением "Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения’я Украины".

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Ранее сообщалось, что на всех городских пляжах Одессы от "Аркадии" и до 16-й станции Большого Фонтана обнаружена кишечная палочка.