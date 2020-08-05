На 11 пляжах Киева запретили купаться из-за кишечной палочки
Вода в нескольких местах отдыха не соответствует санитарным требованиям
Пробы воды открытых водоемов на 11 пляжах столицы не соответствуют требованиям государственных санитарных правил. Об этом сообщила прессслужба Госпродпотребслужбы в Киеве.
Отмечается, что кишечную палочку обнаружили на пляжах "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Радуга", "Тельбин", "Центральный", "Черторой" и "Вербный". В связи с этим, указанными зонами можно пользоваться исключительно как местами для отдыха, но купаться в водоемах вблизи пляжей запрещено.
Кроме того, в ведомстве рассказали о зафиксированных мелких водорослях и неприятном запахе на пляже "Галерный", повышенной кислотности на пляжах "Радуга"," Галерный" и "Вербный", а также биохимической потребности в кислороде на пляже "Радуга".
Напомним, 22 июля Госпродпотребслужба запретила купаться на всех пляжах Киева из-за повышенных показателей кишечной палочки. Тогда пробы воды также не соответствовали требованиям Государственных санитарных правил размещения, устройства и эксплуатации оздоровительных заведений.