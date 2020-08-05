На 11 пляжах Киева запретили купаться из-за кишечной палочки

Вода в нескольких местах отдыха не соответствует санитарным требованиям

Киевские пляжи Фото из открытых источников

Пробы воды открытых водоемов на 11 пляжах столицы не соответствуют требованиям государственных санитарных правил. Об этом сообщила прессслужба Госпродпотребслужбы в Киеве.

Отмечается, что кишечную палочку обнаружили на пляжах "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Радуга", "Тельбин", "Центральный", "Черторой" и "Вербный". В связи с этим, указанными зонами можно пользоваться исключительно как местами для отдыха, но купаться в водоемах вблизи пляжей запрещено.

Кроме того, в ведомстве рассказали о зафиксированных мелких водорослях и неприятном запахе на пляже "Галерный", повышенной кислотности на пляжах "Радуга"," Галерный" и "Вербный", а также биохимической потребности в кислороде на пляже "Радуга".

Новости по теме: Минздрав рекомендовал закрыть несколько пляжей в Украине

Напомним, 22 июля Госпродпотребслужба запретила купаться на всех пляжах Киева из-за повышенных показателей кишечной палочки. Тогда пробы воды также не соответствовали требованиям Государственных санитарных правил размещения, устройства и эксплуатации оздоровительных заведений.