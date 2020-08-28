Мы с командой разрабатываем амбициозный план: Киев через 5 лет должен войти в ТОП-100 городов мира, - мэр Кличко

Городские власти будут работать в направлениях развития транспортной системы, социальной инфраструктуры, реновации устаревшей застройки и экологии

"Мир сегодня стремительно меняется. И тенденция такова, что будущее – не за супердержавами или объединениями стран, а за мегаполисами. Более 4 миллиардов человек живут сегодня в больших мегаполисах и маленьких городах. Через 25 лет в городах, по прогнозам, будут жить уже 7 миллиардов людей. Мегаполисы станут в авангарде развития. Они будут магнитами, притягивающими лучшие таланты и наибольшие ресурсы", - сказал Кличко.

По словам мэра, чтобы успешно конкурировать с мегаполисами мирового уровня, Киеву нужно делать большие усилия уже сегодня.

"Именно поэтому мы с командой длительное время разрабатываем амбициозный план: как Киеву через 5 лет войти в ТОП-100 городов мира. Это - четкая пошаговая программа, фундамент для реализации которой мы закладывали предыдущих 6 лет!", - добавил Виталий Кличко.

Он также отметил, что Киев должен стать зеленым городом – как, например, Вена. Культурным и туристическим городом как Рим. Удобным для жителей - как Копенгаген. Романтичным - как Париж. Бизнес в столице должен быть развитым, как в Лондоне. Для этого городские власти будут работать в таких ключевых направлениях развития: транспортная система, социальная инфраструктура, реновация устаревшей застройки и экология.

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"Транспортная система должна функционировать по принципу: "через весь город – за один час". Что уже сделано для реализации этого подхода? Мы обновляем дорожную инфраструктуру, мосты и путепроводы, в ремонт которых не вкладывали средств десятилетиями. В Киеве 1667 км дорог. Почти тысячу километров из них мы отремонтировали. Мы достроим Подольско-Воскресенский мостовой переход. - Проект, который не могут реализовать в столице уже более 20 лет! Начали обновление и других мостов через Днепр, строительство транспортных развязок и перехватывающих паркингов на въездах в город. Продолжается обустройство велосипедных дорожек", - подчеркнул Кличко.

Мэр Киева отметил, что приоритетом для столичной власти является развитие общественного транспорта. Так, к концу следующего года планируется завершить строительство двух новых станций метро на Виноградарь. А после запуска автомобильного сообщения через Подольско-Воскресенский мост - начать строительство линии метрополитена на Троещину - пять станций.

"Наша задача – создать комфортные условия для проживания в столице. А это, в частности, - развитая социальная инфраструктура. Поэтому мы будем вводить принцип: все преимущества центра города – в каждом районе столицы. И мы уже успели немало для этого сделать: за последние 4 года построили и обновили 28 детских садов и 7 школ. Отремонтировали более 40 отделений в медучреждениях и 4 роддома.

Это только часть из того, что мы уже сделали и что обязательно сделаем. Киев станет комфортным мегаполисом – и для проживания, и для работы, и для отдыха его жителей. Я жил во многих городах мира. Я видел их сильные и слабые стороны. Мало кому удалось создать идеальный город. Но мы стремимся к этому! Делаем и будем делать Киев именно таким!"- подчеркнул Виталий Кличко.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко официально обратился к депутатам Верховной Рады разработать и внести изменения в законодательство о дорожном движении и определить, как, где и по каким правилам могут ездить электросамокаты в городах.