Момент падения трех столбов на Шулявском мосту в Киеве попал на видео
Фонари упали без видимых на то причин
Скандальное падение трех фонарных столбов на недавно реконструированном Шулявском мосту в Киеве попало на видео. Кадры с места происшествия были обнародованы в сети в пятницу, 15 декабря, передает "Страна".
Как отмечается, огромные металлические конструкции чудом не стали причиной гибели водителей и их пассажиров.
На видео видно, как три фонаря почти одновременно рухнули на мост. При этом на записи показано, что фонари упали без видимых на то причин.
К слову, на ремонт столичного Шулявского моста в 2019 году была выделена общая смета размером 1,05 миллиарда гривен.
Напомним, 15 декабря в Киеве на Шулявском путепроводе во время автомобильного движения повалились сразу три столба освещения, в связи с этим проезд через мост был заблокирован.
Впоследствии городской глава Киева Виталий Кличко назвал возможного виновника падения столбов освещения на Шулявском путепроводе.