Момент падения трех столбов на Шулявском мосту в Киеве попал на видео

Шулявский мост 15 декабря 2020 года Фото из открытых источников

Фонари упали без видимых на то причин

Скандальное падение трех фонарных столбов на недавно реконструированном Шулявском мосту в Киеве попало на видео. Кадры с места происшествия были обнародованы в сети в пятницу, 15 декабря, передает "Страна".

Как отмечается, огромные металлические конструкции чудом не стали причиной гибели водителей и их пассажиров.

На видео видно, как три фонаря почти одновременно рухнули на мост. При этом на записи показано, что фонари упали без видимых на то причин.

К слову, на ремонт столичного Шулявского моста в 2019 году была выделена общая смета размером 1,05 миллиарда гривен.

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Напомним, 15 декабря в Киеве на Шулявском путепроводе во время автомобильного движения повалились сразу три столба освещения, в связи с этим проезд через мост был заблокирован.

Впоследствии городской глава Киева Виталий Кличко назвал возможного виновника падения столбов освещения на Шулявском путепроводе.