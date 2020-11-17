Метро на Виноградарь: Как Виталий Кличко лично контролирует строительство новых станций

aspi.news

Сооружение метро на столичный жилой массив Виноградарь планировалось еще при советской власти в 1970-х годах. Впрочем, несмотря на амбициозные перспективы, дальше разговоров тогда дело не пошло, только по инициативе действующего мэра Киева Виталия Кличко почти через 40 лет началась реальная работа, передает ASPI News.

13 октября 2016 года между КП "Киевский метрополитен" и "Киевметропроект" было заключено соглашение на разработку технико-экономического обоснования и проектирования метро в сторону Виноградаря. А уже летом 2018 года началась активная работа по сооружению первой очереди продолжения Сырецко-Печерской ветки в составе двух станций метро - "Мостицкая" и "Проспект Правды".

КП "Киевский метрополитен", выступавшее заказчиком строительства, по итогам аукциона объявило "Киевметробуд" победителем с ценой 5,981 миллиарда гривен (это ниже ожидаемой цены). Преимуществом "Киевметробуда" было и то, что компания не только строит подземные тоннели метро в столице, но и занимается сложными инфраструктурными проектами за рубежом – например, в Армении, Болгарии, Индии, Афганистане, и имеет богатую историю и отличную репутацию как деловой партнер. "Киевметробуд" успешно конкурирует даже на мировых рынках, работая по новейшим технологиям и имея более тысячи работников и инженеров высокой квалификации. А сейчас только на строительстве ветки до Виноградаря – около 700 работников.

Финансирование расходов на строительство новой линии метрополитена осуществляется за счет средств городского бюджета, заложенных в соответствии с "Программой экономического и социального развития Киева", инициированной действующим мэром Киева. В "Киевметробуде" подчеркнули, что имеют постоянную поддержку от мэрии столицы, которая обеспечила выполнение работ надлежащим финансированием в полном объеме, и находятся в постоянном диалоге с городскими властями.

С начала Виталий Кличко лично занимался и контролировал ход выполнения работ на строительстве метро, только за последние пару месяцев он нашел время трижды посетить главную стройплощадку. В начале сентября мэр вместе с метростроевцами торжественно запустил в работу большой проходческий комплекс "Галина" длиной 96 метров, что сейчас прокладывает тоннель от будущей станции "Мостицкая" до станции "Сырец".

"Мы начали очень важный этап строительства двух новых станций метрополитена на Виноградарь. Большой проходческий комплекс, который в честь жены руководителя проекта назвали "Галина" (есть такая традиция у метростроевцев), начал сегодня работу", - отметил тогда Кличко.

6 ноября во время брифинга Кличко подтвердил, что строительство двух новых станций метро на Виноградарь идет по графику. Также он продемонстрировал видео прокладки тоннеля от будущей станции "Мостицкая" в направлении станции "Сырец".

"Строительство метро идет по графику. Представители "Киевметробуда" заверили, что в полном объеме получают финансирование от города и делают все, чтобы в декабре 2021 года мы открыли две новых станции метро на Виноградаре", - Виталий Кличко.