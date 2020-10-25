Местные выборы: Явка по Киеву на 13:00 составила 16%

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Самая большая явка на выборах – в Оболонском районе

По состоянию на 13:00, 25 октября, явка на местных выборах по Киеву составила примерно 16%. Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов, передает "Интерфакс-Украина".

"По информации от районных территориальных избирательных комиссий в городе Киеве, которые собирали данные о явке, на 13:00 сегодняшнего дня явка по Киеву составляет примерно 16%. По сравнению с парламентскими выборами 2019-го года это меньше, тогда явка была более 20%", - сказал Нилов.

Заместитель отметил, что самая большая явка на выборах – в Оболонском районе – примерно 17%, а наименьшее количество киевлян проголосовало в Соломенском районе – около 14%.

Напомним, в воскресенье, 25 октября, в 8 утра в Украине началось голосование на местных выборах.

К слову, ранее глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что правоохранители уже открыли 28 уголовных производств, связанных с местными выборами.